Олег Тактаров: "Только с Бердыевым сборная России могла бы стать чемпионом мира"

Известный актер и первый российский чемпион UFC Олег Тактаров считает, что перед домашним чемпионатом мира-2018 на пост главного тренера сборной России нужно было назначить Курбана Бердыева.

– Только с Бердыевым я могу допустить, что наша команда в России стала бы чемпионом мира. Надо было просто дать ему карт-бланш. Но в РФС решили иначе... По работе в "Ростове" знаю, Бердыев – непростой человек, и на планерках не будет прогибаться, но другие "Барселону" не обыгрывали. Тогда был виден уровень и умение работать с коллективом. В следующем сезоне его "Рубин" выстрелит на сто процентов. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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Сборная России на чемпионате мира по футболу