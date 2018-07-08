Олег Саленко: "Возможно, Вида и Вукоевич до конца не понимают, какие проблемы есть между Россией и Украиной"

Бывший нападающий сборных России и Украины Олег Саленко считает, что Домагою Виде и Огнену Вукоевичу не стоило посвящать победу Хорватии над Россией (2:2, по пенальти - 4:3) в 1/4 финала ЧМ-2018 Украине и киевскому "Динамо".

- Вида и Вукоевич посвятили победу над Россией Украине. Ваша реакция?

- Это уже нефутбольные какие-то дела. Они же играли в киевском "Динамо". Может быть, поэтому и сказали. Вообще после игр больше политики, чем футбола. На Украине разные политики, болельщики уже спрашивают бывших тренеров и игроков: "Почему вы болеете за Россию?".

- Что отвечаете?

- Это детский сад! Надо заканчивать с этим. Я болел на чемпионате мира за Россию. Что касается Виды и Вукоевича, наверное, не стоило им так говорить. Возможно, они даже не до конца понимают, что сказали, не вникают в проблемы, которые есть между странами. Они тут отыграли и уехали. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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