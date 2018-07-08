Олег Саленко: "Возможно, Вида и Вукоевич до конца не понимают, какие проблемы есть между Россией и Украиной"

Бывший нападающий сборных России и Украины Олег Саленко считает, что Домагою Виде и Огнену Вукоевичу не стоило посвящать победу Хорватии над Россией (2:2, по пенальти - 4:3) в 1/4 финала ЧМ-2018 Украине и киевскому "Динамо".
- Вида и Вукоевич посвятили победу над Россией Украине. Ваша реакция?
- Это уже нефутбольные какие-то дела. Они же играли в киевском "Динамо". Может быть, поэтому и сказали. Вообще после игр больше политики, чем футбола. На Украине разные политики, болельщики уже спрашивают бывших тренеров и игроков: "Почему вы болеете за Россию?".
- Что отвечаете?
- Это детский сад! Надо заканчивать с этим. Я болел на чемпионате мира за Россию. Что касается Виды и Вукоевича, наверное, не стоило им так говорить. Возможно, они даже не до конца понимают, что сказали, не вникают в проблемы, которые есть между странами. Они тут отыграли и уехали. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/
- Сборная России (футбол)
- Динамо Киев
- Сборная Украины (Футбол)
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- Олег Саленко
- Домагой Вида