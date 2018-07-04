Олег Саленко: "Побить рекорд по голам в одном матче на чемпионате мира сможет только мой сын"

Бывший нападающий киевского "Динамо", "Валенсии" и сборной России Олег Саленко - о своем рекорде по голам в одном матче (пять) на чемпионате мира-1994 и о лучших нападающих ЧМ-2018.

- Кто из форвардов на турнире в России производит самое яркое впечатление? – вопрос Саленко.

- Пока Луис Суарес.

- Почему не Кейн?

- Да, англичанин забивать умеет, но уругваец именно тот, кто ведет за собой команду. И сейчас южноамериканцы - один из главных претендентов на титул.

- Но ведь Уругваю предстоит тяжелый матч с Францией.

- А легких уже и не будет. Вот в таких играх и становится понятно, кто есть кто. Суарес привык в "Барселоне" подстраиваться под Месси, а тут сам стал лидером. Это мне понравилось. Думаю, Уругвай пройдет Францию - помимо Суареса есть Кавани плюс очень крепкая оборона, жесткая.

- Все больше футболистов, тренеров и экспертов говорят о недостойном поведении Неймара. Бразилец - симулянт?

- Конечно, элементы симуляции проскакивают, но ведь его действительно бьют. Неймар симулировал в прошлой игре, когда отменили пенальти. Но видно, что ему прилично достается от соперников. В футболе надо падать только когда против тебя фолят. Но таков бразильский, испанский футбол. Там симуляция - обычная вещь.

- На этом чемпионате мира у кого-нибудь из нападающих есть шанс побить ваш рекорд по числу забитых голов в одном матче?

- Нет. Особенно если брать последние встречи. Я еще до старта говорил, что ни у кого не получится. А в будущем если кто и сможет побить, то только мой сын. Сейчас заиграет и побьет. (Константин КОЛМАКОВ)