Олег Саленко: "Не думаю, что Испании будет легко в матче с Россией"

Бывший форвард сборной России Олег Саленко - о матче 1/8 финала ЧМ-2018 между российской командой и сборной Испании, а также о развязке в группе В. Матч Испания - Марокко завершился вничью (2:2).

- Да уж, – цитирует экс-футболиста "Команда №1", – такой развязки в группе B, наверное, мало, кто ожидал. И первым делом поражает то, что два фаворита не смогли одержать победы. Испания по-прежнему, не то, чтобы меня огорчает, но как такового задела я у нее не вижу. Вроде, и мяч контролируют, и создают достаточно голевых моментов, однако это пока не та команда, которая была несколько лет назад. В чем причина? Пока не возьмусь сказать. Не думаю, что испанцам будет легко в поединке с хозяевами турнира, которые в игре против Уругвая выступали не самым оптимальным составом. Поэтому в противостоянии испанцев и россиян я бы сходу фаворита не назвал.

Матч Испания – Россия состоится 1 июля в Москве и начнется в 17.00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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