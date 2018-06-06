Олег Саленко: "Кому под силу забить пять мячей на ЧМ? Сейчас таких очень мало"

Экс-форвард сборной России Олег Саленко, забивший рекордные пять мячей в матче с Камеруном на чемпионате мира в 1994 году, отметил, что мало кто из современных игроков может повторить или перебить его достижение.
- Сейчас таких очень мало. Левандовски? Да. Но для этого нужна еще и команда, - приводит Goal слова Саленко. - В "Баварии" он действительно может использоваться как чистый нападающий. А вот в сборной Польши это уже тяжеловато. Многие нападающие хороши в клубах, потому что там хорошая середина поля. Осталось мало чистых нападающих. Есть Кейн, есть Варди. Но Англия тоже сейчас… Суарес? Суарес тоже, но их сборная сейчас… Хотя может удивить. Я смотрел только обзоры Южной Америки, поэтому трудно судить об уровне команды. Суарес – да, он один из тех нападающих, которые остались играть в штрафной площадке. Ему в "Барселоне" это разрешено, и он забивает. А сейчас больше на виду полузащита. Месси, Роналду – это уже больше полузащитники, которые забивают.
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http://www.goal.com/ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/salenko-lewandowski-mozhet-povtorit-moy-rekord/9oo05c8zo2e21mxqx7z6p7mih
- Сборная России (футбол)
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- Сборная Уругвая (футбол)
- Олег Саленко
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