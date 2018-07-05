Олег Саленко: "Карпаты" - проблемный клуб. Не думаю, что парня уволили только потому, что он болел за сборную России"

Бывший нападающий сборных России и Украины Олег Саленко прокомментировал появившуюся новость о том, что голкипера юношеской команды "Карпат" Михаила Готру выгнали из клуба за поддержку российской национальной команды на чемпионате мира-2018. Молодой человек активно болел за Россию в матче 1/8 финала турнира против Испании (1:1, 4:3 пен.).

- "Карпаты" - это уже отдельная республика. Проблемная команда. И у президента клуба проблемы Дыминского, его разыскивали за то, что он вроде бы сбил насмерть человека.

Не удивлен, что парня выгнали из клуба. Может быть, просто воспользовались ситуацией, чтобы расторгнуть с ним контракт. Сейчас же такое время... Тем более "Карпаты" вылетели, им уже терять нечего.

Вообще я не слышал, чтобы футболистов выгоняли из клубов за то, что они болеют за сборную России. Просто команды разгружают зарплатную ведомость, может быть, у клуба были задолженности перед этим вратарем. То есть боление за сборную России, думаю, не стало первопричиной для расставания. Просто нашли повод, чтобы от него избавиться. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Сборная России в 1/4 финала чемпионата мира встретится с Хорватией (7 июля, Сочи).

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //