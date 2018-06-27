Олег Романцев: "Шанс пройти Испанию есть"

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев сказал, что в матче с национальной командой Уругвай продемонстрировал суперреализацию, что привело к победе южноамериканцев со счетом 3:0. Несмотря на это поражение хозяева чемпионата мира вышли в 1/8 финала, где сыграют с Испанией.

Я, как и многие, считал, что лучше было бы получить в оппоненты португальцев – с ними у нас получается удачнее. Но, посмотрев, как с командой Фернандо Йерро сражались марокканцы, которые ни в чем не уступали европейцам, скажу: шанс пройти Испанию есть.

Если избежать цепи ошибок, приводящих к поражению. Возьмите второй гол уругвайцев, когда после удара Лаксальта мяч, срикошетив от ноги Черышева, залетел в сетку ворот Акинфеева. Тут уже ничего не предпримешь. Разве что кто-то из защитников мог успеть помешать сопернику. Но это уже из области "если бы, да кабы". Спросите Газинского, как он мог так нелепо обрезать партнеров, позволив убежать в отрыв Суаресу? Казалось бы мелкая помарка, но она привела к штрафному. А там сказал свое слово нападающий "Барселоны": перехитрил "стенку" и Акинфеева. Полтора момента и два гола – суперреализация!

Ну а дальше последовало удаление Смольникова за абсолютно необязательный фол против Лаксальта. Это непростительный ляп опытного игрока! Третий мяч стал следствием элементарного просчета Кудряшова, не подстраховавшего Акинфеева, а ведь голкипер парировал тяжелейший мяч. Кстати, если бы не Игорь, отлично смотревшийся после перерыва, счет мог бы оказаться просто удручающим.

Но даже после каждого из этих печальных событий в игре наших не ощущалось безысходности. Они много двигались, шли в борьбу, хотели забить. Не случайно Черчесов выпустил форварда Смолова. И это при том, что Россия осталась вдесятером! Таким ходом Стас хотел не только усилить атаку, но и поднять настроение форварду. Перед Испанией, которой Федор уже забивал в ноябре прошлого года в Санкт-Петербурге, это особенно важно.

Как и то, что беспрерывно таранил оборону уругвайцев Дзюба, что с ходу вошел в игру Фернандес, что многое получалось до вынужденной замены у Черышева, а после перерыва стал надежен и спокоен Акинфеев. Все это плюсы, на которые следует опираться во встрече с испанцами.

Наш шанс против Испании назвал Дзюба. Колонка Романцева



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