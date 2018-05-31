Олег Романцев: "Сборной России лучше играть в одного форварда - Смолова"

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев считает, что национальной команде на чемпионате мира-2018 следует действовать в одного форварда. По мнению специалиста, им станет Федор Смолов.

– Имея в распоряжении таких острых, забивных форвардов, как Смолов и Дзюба, у тренера появляется соблазн сыграть в два нападающих?

– Не думаю. Это может случиться, если очередного соперника необходимо переигрывать в борьбе на втором этаже. Тогда в бой можно бросить Дзюбу. В остальных случаях, скорее всего, следует сыграть в одного форварда – Смолова, которого на флангах поддержат Жирков и Самедов. Это более вероятный вариант атаки нашей сборной. (Александр ЛЬВОВ)

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Сборная России на чемпионате мира по футболу