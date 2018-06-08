17:52 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Олег Романцев: "Россия может дойти до полуфинала ЧМ-2018"

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Бывший главный тренер сборной России  Олег Романцев заявил, что национальная команда может добраться до высоких стадий предстоящего чемпионата мира. Сборная России в рамках группового этапа сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, "Лужники", Москва), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

- На ЧМ-2018 мы должны дойти минимум до четвертьфинала, - цитирует Романцева Goal. - А с такой поддержкой, как у России – и до полуфинала можем дойти. У нас такая миссия.

Романцев был главным тренером сборной России в 1994-1996 и 1998-2002 годах. 

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