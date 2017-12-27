Олег Романцев: "Посмотрел в словаре Даля. Там слова "приостановил" нет!"

Бывший главный тренер "Спартака" и сборной России Олег Романцев считает, что после решения вице-премьера РФ Виталия Мутко о временном приостановлении своих полномочий в качестве президента РФС российским футболом руководит призрак. Известный специалист отметил, что в исполкоме союза "довольно мало действительно футбольных людей".

Напомним, Мутко приостановил свою деятельность на посту президента РФС в начале недели. На исполкоме организации и.о. главы союза был назначен Александр Алаев. 27 декабря было объявлено, что председателем оргкомитета ЧМ-2018 вместо вице-премьера будет Алексей Сорокин.

- Журналистам было объявлено после исполкома: Виталий Леонтьевич в любой момент может вернуться к исполнению обязанностей, когда закончатся его суды против МОК. То есть, он как бы и есть, но его как бы и нет.

– Получается, нашим футболом руководит призрак. И это в преддверии чемпионата мира! Турнира, который пройдет в России впервые в истории! Уж на моем-то веку другого такого праздника сто процентов не будет... И в подобный знаковый момент российским футболом управляет призрак... Так что ли получается?

– Наверное, так…

– Вы, журналисты, как я понимаю, тоже слегка шокированы тем, что случилось. Как и исполком. Хотя… там довольно мало действительно футбольных людей. Я еще раз хочу акцентировать: непонятно, что значит "приостановил". Как человек любопытный, даже посмотрел в словаре Владимира Даля. Там такого слова нет!

– Тем не менее, с этим словом нам в ближайшие полгода жить.

– В связи с этим призываю: Виталий Леонтьевич, вы уж как-нибудь определитесь! (Дмитрий СИМОНОВ)

Полная версия интервью Олега Романцева