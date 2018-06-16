Олег Романцев: "Никогда не выделяю кого-то поименно, но на сей раз отмечу Головина"

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев в интервью "СЭ" признался, что перед началом чемпионата мира по футболу-2018 у него вызывал тревогу негативный фон вокруг национальной команды. На старте домашнего турнира россияне разгромили Саудовскую Аравию (5:0).

– Забитые под завязку трибуны новых "Лужников", пять сухих голов, три очка надежды, – сказал Романцев. – Правда, футбольные праздники не длятся вечно. На чемпионате мира-2002 мы тоже начали с победы над совсем непростой сборной Туниса, а потом… Но не будем о грустном – говорят снаряд в одно и то же место дважды не попадает. Конечно, Саудовская Аравия – соперник не самого высокого уровня, но этот матч очень важен для нас, прежде всего в психологическом плане. Ноль мячей в своих воротах придает уверенности вратарю и обороне, острые атаки поднимут тонус средней линии, а голы – тем, кто их забивал.

Никогда не выделяю кого-то поименно, поскольку футбол – работа бригадная. Но на сей раз отступлю от правил и отмечу Головина. Об этом молодом человеке много говорят, обсуждают, нужно ли ему уезжать за рубеж и кому из топ-клубов он может быть интересен. Стартовая встреча ЧМ-2018 показала, что в сравнении с Евро-2016 Александр повзрослел и окреп. И дело даже не в том, что он участвовал в организации трех голов и сам забил мяч-красавец. Просто хавбек сделал то, что от него требовалось на тренерской установке. А это самое главное – значит, Головин уже вышел на тот уровень, когда на него можно делать ставку в выборе тактики.

Отмечу один важный момент, который вызывал определенную тревогу за результат. Это тот негатив, на фоне которого команда Черчесова вступала в чемпионат. Оправданий для подобной возмущенной реакции людей множество – нет игры, нет побед. А что в ответ? Лично я все это проходил. Поэтому убеждать кого-то повременить с похоронами не хотел – смысла не видел. А вот эсэмэску, написанную вместе с обозревателем "СЭ" Александром Львовым: "Стас, ты справишься!" – Черчесову отправил. В непростой ситуации, в которой оказались тренер и сборная, это было очень важно. Вдвойне рад тому, что победа стала чисто тренерской, – налицо и удачная тактика, и правильные замены.

До конца группового турнира ЧМ-2018 сборная России сыграет с Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

Полная версия интервью Олега Романцева – здесь



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