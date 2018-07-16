Олег Корнаухов: "Удар Павара по воротам Аргентины – и вот лучший гол чемпионата мира. Черышев – второй"

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов назвал свою тройку фаворитов на звание самого красивого мяча ЧМ-2018. На этот титул претендуют, в том числе, и голы нападающих сборной России Дениса Черышева и Артема Дзюбы. По мнению Корнаухова, лучший гол забил француз Бенжамен Павар в матче 1/8 финала против Аргентины (4:3).

– На первое место поставлю мяч Павара, который он забил аргентинцам. Получился прекрасный удар издали, – сказал Корнаухов. – Второе заслуживает гол Дениса Черышева в ворота хорватов. Отрадно, что наш футболист стал единственным игроком, выступавшим на чемпионате мира, у которого в числе претендентов на звание лучшего мяча турнира оказалось два гола. Ну а третье место отдам Модричу, который прекрасным дальним выстрелом из-за пределов штрафной поразил цель во встрече в группе с Аргентиной. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)