Олег Корнаухов: "Салах? Вначале нужно выиграть у Саудовской Аравии"

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов в интервью "СЭ" рассказал о том, как сборной России остановить нападающего сборной Египта Мохамеда Салаха. Встреча между командами состоится 19 июня в Санкт-Петербурге во 2-м туре группового турнира чемпионата мира.

– Ничего удивительного нет, что Салах попал в состав. Почти сразу после встречи с "Реалом" было заявлено, что он успеет восстановиться к чемпионату мира, – говорит Боков. – Проблема ведь не только в нем, а в египетской команде в целом. Россия целенаправленно станет разбирать ее после первого тура. До этого нам ещё надо победить Саудовскую Аравию, чтобы потом уже начинать думать о будущем. Салаха мы все прекрасно знаем и видим, но он играет в "Ливерпуле" с одними партнерами, а в сборной с другими. Посмотрим, как это выглядит. Нужно отталкиваться от первого матча африканцев с Уругваем, исходя из него строить тактику и стратегию.

– Партнеры-то разные, но козыри остаются при Мохамеде – скорость и прекрасный дриблинг.

– Это так. Но когда тебя снабжают вовремя мячами, когда напарники высокого класса могут исполнить всё, ты один футболист, если будешь бегать вхолостую – другой. Какой скоростью не обладай, без мяча ничего не сделаешь. При этом понятно, что Салах один из лучших футболистов мира и, естественно, ему стоит уделять особое внимание. Необходимо действовать с ним плотно, нужна страховка, потому что один в один этот нападающий способен пройти любого. Правильное командное взаимодействие в обороне всей команды, а не одних только защитников, поможет добиться результата.

– И возвращение Игнашевича – тоже?

– Появление Сергея должно добавить уверенности, потому что у него громадный опыт. Одно дело, когда тебе говорят и показывают на установке, а другое, когда Игнашевич может во время матча подсказать и направить. Он знает и понимает, что делать. (Арман МКРТЧЯН)

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