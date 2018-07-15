Олег Корнаухов - о финале ЧМ-2018 : "Если рассуждать логически, то фаворит – Франция. Но логика на этом турнире часто не актуальна"

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов поделился с "СЭ" своими ожиданиями от сегодняшнего финала ЧМ-2018 Франция – Бельгия (Лужники, 18.00 по Москве).



- Если логически рассуждать, то фаворит, естественно, Франция, но логика на этом чемпионате зачастую не актуальна, - сказал Корнаухов. - То, как хорваты вырывали у соперников победы в плей-офф, дорогого стоит.



Я думаю, что и в финале Хорватия максимально выложится, будет играть от всего сердца и доказывать свое право стать победителем турнира. У балканцев сильное поколение, сейчас у него есть отличный шанс увековечить себя в истории своей страны и мирового футбола.



- Будете ли поддерживать кого-то?



- Болеть, скорее всего, ни за кого не стану, просто получу наслаждение от финала. На мой взгляд, французы должны становиться чемпионами, у них более сбалансированный и звездный состав.



- У Хорватии остались силы на решающую встречу с учетом того, сколько энергии они потратили, чтобы туда попасть?



- Думаю, что их хватит на финал. Все считали, что команда встанет на 65-70 минуте полуфинала с Англией, но произошло ровно наоборот. Уровень хорватских футболистов высок, есть запас "физики". Может быть, в любой другой ситуации накопленная усталость мешала бы, но сегодня для ребят матч всей жизни, поэтому игроки будут бегать до конца через не могу.



- Хорваты смогут сдержать французскую атаку, особенно Мбаппе?



- Смогут, если организованно сыграют в обороне, не оставят сопернику пространства. Мбаппе – одаренный, но еще молодой нападающий, не всегда может правильно распоряжается теми качествами, которыми его одарила природа и которые Кильян развивает.



Стабильности в его игре пока нет, Хорватии нужно этим пользоваться. С другой стороны, на бумаге все ясно, но играют-то люди, нужно учитывать человеческий фактор.



- Кто, на ваш взгляд, станет лучшим футболистом ЧМ-2018?



- Все зависит от того, какая сборная возьмет золотые медали. Если Хорватия, то, безусловно, это Лука Модрич. Если Франция – то или Гризманн, или Мбаппе.



- Как сложится матч в Лужниках?



- Финалы чемпионатов мира в последнее время не очень результативны, все участники прекрасно понимают, какая ответственность на них лежит. Мне бы хотелось, чтобы игра закончилась в основное время, но много голов, наверное, не будет, команды предпочтут действовать осторожно.



Да, хочется, чтобы футбол получился открытым, но это маловероятно. Впрочем, случай всегда может вмешаться - любой рикошет, ошибка, стандартное положение могут перевернуть ход встречи. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь