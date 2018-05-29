Олег Блохин: "Я за видеоповторы в футболе"

Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной СССР, экс-тренер ФК "Москва", "Динамо" (Киев) и сборной Украины, обладатель "Золотого мяча" 1975 Олег Блохин считает правильным решение ФИФА использовать VAR на ЧМ-2018.

- Наверное, любое новшество должно пройти серьезную обкатку. Уже были попытки. Сейчас, посмотрим, как это правило будет работать на чемпионате мира. В теории все понятно, но нужно убедиться, как это будет функционировать на практике и потом уже принимать решения. Лично я за видеоповторы. На мой взгляд, будет меньше спорных моментов, - цитирует специалиста ua-football.com. - Особенно в эпизодах с назначением или не назначением пенальти, взятием ворот и удалениями.

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