Олег Блохин: "Бельгия - теневой фаворит ЧМ-2018"

Бывший нападающий сборной СССР и киевского "Динамо" Олег Блохин считает, что сборная Бельгии может преподнести сюрприз на ЧМ-2018.
- Кого бы вы назвали в категории теневых фаворитов мундиаля?
- Есть интересные, необычные команды, от которых можно ждать большого сюрприза. Вот, например, Бельгия. Интересная сборная, от которой не первый крупный турнир все ждут чего-то грандиозного, - цитирует Блохина "Спорт-Экспресс в Украине".
На ЧМ-2018 сборная Бельгии сыграет в группе G с командами Панамы, Туниса и Англии.
Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ua/football/worldcup/news/352725-oleg-blohin-u-messi-est-shans-vosstanovit-istoricheskuju-spravedlivost.html