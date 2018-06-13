Олег Блохин: "Бельгия - теневой фаворит ЧМ-2018"

Бывший нападающий сборной СССР и киевского "Динамо" Олег Блохин считает, что сборная Бельгии может преподнести сюрприз на ЧМ-2018.

- Кого бы вы назвали в категории теневых фаворитов мундиаля?

- Есть интересные, необычные команды, от которых можно ждать большого сюрприза. Вот, например, Бельгия. Интересная сборная, от которой не первый крупный турнир все ждут чего-то грандиозного, - цитирует Блохина "Спорт-Экспресс в Украине".

На ЧМ-2018 сборная Бельгии сыграет в группе G с командами Панамы, Туниса и Англии.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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