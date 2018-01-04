12:33 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Оланаре намерен получить больше игровой практики в ЦСКА, чтобы сыграть на чемпионате мира

8

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре отметил, что для выступления на чемпионате мира ему необходимо получать больше игровой практики. В этом сезоне 23-летний нигериец провел 11 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

- Будет хорошо, если я выступлю на чемпионате мира, - цитирует Оланаре Allnigeriasoccer. - Это очень важно для меня. Я выступаю в России, знаю эту страну и ее погоду. Чемпионат мира будет проводиться здесь, поэтому мне будет очень интересно сыграть на нем. 

Однако нужно начать получать больше игровой практики, потому что пока я играю редко из-за некоторых обстоятельств. Чтобы попасть в сборную, нужно чаще выходить на поле. Над этим я и работаю.

8
Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (8)
Войти, чтобы оставить комментарий

Джаггер555

Человек в футбол играть не умеет. Палка палкой. Лучше Траоре оставляли.

18:23

kopot

на одном голе в ворота спартака далеко не уедешь..)

18:01

Don

Таллер нечисть у нас только одна и это ты, иди картошку чисть, а то Батя заругает)))

14:44

spetrov

В основном из-за одного единственного обстоятельства - у тебя плохо получается играть в футбол.

14:25

Slim Taller

Странно,что до сих пор Гинер не смог продать это чудо в свинарник.Пусть-бы бегал с Промесами,Адрианами,Луишами и прочей нечистью.

13:35

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Аарон готов еще пару сезонов доить стойло на 2 ляма ойро. Факт. За это он греет скамейку для Набабы.

13:01

баламошка

Поняшки в ужасе от Оланаре. Посыпьте его побелкой и продайте баклашкам за 20-30 лямов - всего и делов.

12:57

alex-ls

видимо выход один сломать ноги Вернблуму :D

12:51