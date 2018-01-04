Оланаре намерен получить больше игровой практики в ЦСКА, чтобы сыграть на чемпионате мира

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре отметил, что для выступления на чемпионате мира ему необходимо получать больше игровой практики. В этом сезоне 23-летний нигериец провел 11 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.
- Будет хорошо, если я выступлю на чемпионате мира, - цитирует Оланаре Allnigeriasoccer. - Это очень важно для меня. Я выступаю в России, знаю эту страну и ее погоду. Чемпионат мира будет проводиться здесь, поэтому мне будет очень интересно сыграть на нем.
Однако нужно начать получать больше игровой практики, потому что пока я играю редко из-за некоторых обстоятельств. Чтобы попасть в сборную, нужно чаще выходить на поле. Над этим я и работаю.
Джаггер555
Человек в футбол играть не умеет. Палка палкой. Лучше Траоре оставляли.
18:23
kopot
на одном голе в ворота спартака далеко не уедешь..)
18:01
Don
Таллер нечисть у нас только одна и это ты, иди картошку чисть, а то Батя заругает)))
14:44
spetrov
В основном из-за одного единственного обстоятельства - у тебя плохо получается играть в футбол.
14:25
Slim Taller
Странно,что до сих пор Гинер не смог продать это чудо в свинарник.Пусть-бы бегал с Промесами,Адрианами,Луишами и прочей нечистью.
13:35
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Аарон готов еще пару сезонов доить стойло на 2 ляма ойро. Факт. За это он греет скамейку для Набабы.
13:01
баламошка
Поняшки в ужасе от Оланаре. Посыпьте его побелкой и продайте баклашкам за 20-30 лямов - всего и делов.
12:57
alex-ls
видимо выход один сломать ноги Вернблуму :D
12:51