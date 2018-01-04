Оланаре намерен получить больше игровой практики в ЦСКА, чтобы сыграть на чемпионате мира

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре отметил, что для выступления на чемпионате мира ему необходимо получать больше игровой практики. В этом сезоне 23-летний нигериец провел 11 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

- Будет хорошо, если я выступлю на чемпионате мира, - цитирует Оланаре Allnigeriasoccer. - Это очень важно для меня. Я выступаю в России, знаю эту страну и ее погоду. Чемпионат мира будет проводиться здесь, поэтому мне будет очень интересно сыграть на нем.

Однако нужно начать получать больше игровой практики, потому что пока я играю редко из-за некоторых обстоятельств. Чтобы попасть в сборную, нужно чаще выходить на поле. Над этим я и работаю.