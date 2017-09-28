Окриашвили, Ананидзе и еще четыре игрока российских клубов вызваны в сборную Грузии

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс-старший огласил расширенную заявку команды на отборочные матчи чемпионата мира-2018 против Уэльса (6 октября) и Сербии (9 октября). Среди вызванных в сборную игроков оказалось шесть представителей клубов из России: вратарь Георгий Лория ("Анжи"), защитники Соломон Кверквелия ("Локомотив") и Георгий Наваловский ("СКА-Хабаровск"), а также полузащитники Джано Ананидзе ("Спартака"), Георгий Чантурия ("Урал") и Торнике Окриашвили ("Краснодар").
Полностью расширенная заявка сборной Грузии выглядит следующим образом:
вратари – Георгий Лория ("АНЖИ", Россия) Георгий Макаридзе ("Морейренси", Португалия), Нукри Ревишвили ("Динамо", Тбилиси);
защитники – Отар Какабадзе ("Химнастик", Испания), Уча Лобжанидзе ("Атырау", Казахстан), Гурам Кашия ("Витесс", Голландия), Соломон Кверквелия ("ЛОКОМОТИВ", Москва), Лаша Двали ("Погонь", Польша) Георгий Наваловский ("СКА-ХАБАРОВСК", Россия), Лаша Шергелашвили ("Ригас", Латвия), Давид Хочолава ("Шахтер". Украина);
полузащитники – Торнике Окриашвили ("КРАСНОДАР", Россия). Ника Квеквескири ("Тобол", Казахстан), Джаба Канкава (без клуба), Вако Гвилия (БАТЭ, Борисов), Георгий Абурджания ("Севилья", Испания), Джано Ананидзе ("СПАРТАК", Москва), Вако Казаишвили ("Сан-Хосе", США), Георгий Меребашвили ("Висла Плоцк", Польша), Джаба Джигаури ("Вардар", Македония), Георгий Чантурия ("УРАЛ", Екатеринбург), Отар Китеишвили ("Динамо", Тбилиси), Лукас Хуфнагель ("Нюрнберг", Германия);
нападающие – Ладо Двалишвили ("Атырау", Казахстан), Георгий Квилитая ("Рапид", Австрия), Давид Схиртладзе ("Силкеборг", Дания), Ираклий Сихарулидзе ("Локомотив", Тбилиси).
- Анжи
- Джано Ананидзе
- Локомотив М (футбол)
- Спартак (футбол)
- Урал Ек
- СКА-Хабаровск
- Краснодар
- Сборная Сербии (Футбол)
- Сборная Грузии
- Сборная Уэльса
- Соломон Кверквелия
- Георгий Чантурия
- Владимир Вайсс-ср. (тренер)
- Георгий Лория
- Торнике Окриашвили
- Георгий Наваловский