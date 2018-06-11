Около тысячи болельщиков поддерживает сборную Перу на первой открытой тренировке

Сборная Перу проводит первую тренировку в России на стадионе "Арена Химки". Накануне команда прилетела в Москву.

На трибунах стадиона в Подмосковье команду поддерживает около тысячи болельщиков с флагами Перу и в форме "Локомотива". Последние поддерживают Джефферсона Фарфана, выступающего в составе железнодорожников. (Ярослав СУСОВ)

Болельщик сборной Перу пришел на тренировку команды в маске Месси //

Перуанцы бурно встретили фаната "Локо", который пришел посмотреть, как тренируется Фарфан. Видео



Перуанцы в групповом турнире ЧМ-2018 сыграют с Данией (16 июня, Саранск), Францией (21 июня, Екатеринбург) и Австралией (26 июня, Сочи).