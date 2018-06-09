Около семи тысяч болельщиков наблюдают за тренировкой сборной России

Тренировку сборной России на ВЭБ-Арене увидело около семи тысяч болельщиков. Зрители активно реагировали на происходящее на поле, где появились все 23 футболиста, заявленных на чемпионат мира.

Напомним, что каждая сборная по регламенту должна провести одно открытое занятие. Билеты на тренировку российской команды распространялись бесплатно в основном среди воспитанников московских детских спортивных школ.

Перед стартом Кубка Конфедераций сборная России провела аналогичное мероприятие для болельщиков, которое посетили тысячи москвичей. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Сборная открыла двери детям. Онлайн