Около 9 тысяч болельщиков из Дании и Австралии приедут на матч своих сборных в Самару

Около девяти тысяч болельщиков из Австралии и Дании приедут в Самару, где 21 состоится матч между сборными этих стран, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент туризма Самарской области.

- Ожидается около 7,5 тысяч болельщиков из Австралии и порядка 1,8 тысяч из Дании, - заявил источник в департаменте. - Загрузка самарских гостиниц в настоящее время составляет примерно 60 процентов.

Напомним, это будет второй матч сборных в рамках группы С. В своей первой игре датчане переиграли Перу (1:0), а австралийцы уступили Франции (1:2).

Таблицы групп чемпионата мира - здесь.

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