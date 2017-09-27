Около 80% казанских отелей забронировано на время чемпионата мира-2018

Председатель государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов отметил, что в Казани 20 процентов номеров в отелях будут в свободной продаже. Иванов также добавил, что пока номера не бронируются туристами, так как нет результатов жеребьевки чемпионата мира-2018.

– Сейчас на чемпионате мира-2018 организацией, которая занимается бронированием номеров в отеле, забронировано достаточно большое количество номеров в отелях Казани, – цитирует ТАСС Иванова. – Всего забронировано около 80 процентов, в свободной продаже будет около 20 процентов.

Пока номера не бронируются непосредственно туристами, так как нет результатов жеребьевки.