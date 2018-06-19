07:40 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Около 750 человек обратились в инфоцентр Роспотребнадзора по поводу чемпионата мира-2018


Пресс-служба Роспотребнадзора объявила, что по вопросам чемпионата мира-2018 в единый информационный центр обратились около 750 человек. Большинство обратившихся – из Санкт-Петербурга, Москвы, Волгоградской и Нижегородской областей.

"За период с начала работы Единого информационного центра Роспотребнадзора к его помощи прибегли уже почти 750 человек. При этом 42 процента принятых звонков касались различных аспектов соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей при продаже сувенирной продукции, оказании гостиничных, транспортных и туристских услуг, реализации билетов на спортивные и иные мероприятия", - говорится в сообщении.

Как попасть на чемпионат мира по футболу //
Все о чемпионате мира-2018 по футболу //
Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ

Опрос

Кто выиграет чемпионат мира по футболу-2018?
голосовать

Дополнительная информация

http://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=10257

К комментариям
0
Материалы других СМИ