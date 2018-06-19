Около 750 человек обратились в инфоцентр Роспотребнадзора по поводу чемпионата мира-2018

Пресс-служба Роспотребнадзора объявила, что по вопросам чемпионата мира-2018 в единый информационный центр обратились около 750 человек. Большинство обратившихся – из Санкт-Петербурга, Москвы, Волгоградской и Нижегородской областей.

"За период с начала работы Единого информационного центра Роспотребнадзора к его помощи прибегли уже почти 750 человек. При этом 42 процента принятых звонков касались различных аспектов соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей при продаже сувенирной продукции, оказании гостиничных, транспортных и туристских услуг, реализации билетов на спортивные и иные мероприятия", - говорится в сообщении.

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