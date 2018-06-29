Около 7 тысяч английских болельщиков планируют приехать на игру чемпионата мира с Колумбией

Семь тысяч болельщиков из Великобритании планируют посетить матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Англии и Колумбии, сообщает The Telegraph. Встреча пройдет 3 июля в Москве.

По данным издания, большая часть болельщиков отправится в Россию с Туманного Альбиона, вторую часть составят экспаты, которые живут в Москве и близлежащих городах. После прибытия этих болельщиков общее количество фанатов сборной Англии в России составит около 14 тысяч.

Напомним, англичане заняли второе место в своей группе, а колумбийцы вышли с первого места.

Колумбия - Англия: текстовая трансляция 3 июля в 21.00 по московскому времени. Москва", "Спартак"