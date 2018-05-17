10:30 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Около 40 тысяч болельщиков из Мексики приедут на чемпионат мира


На чемпионат мира в Россию приедут около 40 тысяч мексиканских болельщиков, сообщил председатель сената Мексики Эрнесто Кордеро Арройо.

- Где-то около 40 тысяч мексиканских болельщиков приедут, они очень воодушевлены, - цитирует "Р-Спорт" Арройо. - Возможно, слегка шумные. Но люди достаточно спокойные и дружелюбные.

Напомним, Мексика сыграет в группе F с Германией (17 июня в Москве), Южной Кореей (23 июня в Ростове-на-Дону) и Швецией (27 июня в Екатеринбурге).

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180517/1137010234.html

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