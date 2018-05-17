Около 40 тысяч болельщиков из Мексики приедут на чемпионат мира

На чемпионат мира в Россию приедут около 40 тысяч мексиканских болельщиков, сообщил председатель сената Мексики Эрнесто Кордеро Арройо.

- Где-то около 40 тысяч мексиканских болельщиков приедут, они очень воодушевлены, - цитирует "Р-Спорт" Арройо. - Возможно, слегка шумные. Но люди достаточно спокойные и дружелюбные.

Напомним, Мексика сыграет в группе F с Германией (17 июня в Москве), Южной Кореей (23 июня в Ростове-на-Дону) и Швецией (27 июня в Екатеринбурге).