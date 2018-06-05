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Около 35 тысяч американских болельщиков посетят ЧМ-2018 в России


Около 35 тысяч болельщиков из США посетят чемпионат мира по футболу в России. Об этом сообщил заместитель посла США в РФ Энтони Годфри на церемонии открытия нового консульского центра США в Москве. При этом он выразил сожаление, что сборная США не смогла отобраться на финальную часть чемпионата.

- Мы ожидаем, что чемпионат мира по футболу в России посетят около 35 тысяч американцев, – цитирует "РИА Новости" Годфри.

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180605/1137679055.html

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