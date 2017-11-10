Около 20 тысяч аргентинских болельщиков посетят каждый матч команды на ЧМ-2018

Председатель Аргентинской федерации ассоциаций туристических компаний Фабрисио ди Джамбаттиста сообщил, что каждый матч чемпионата мира 2018 года с участием сборной Аргентины посетят около 20 тысяч болельщиков из страны. Он также добавил, что мировое первенство – отличная возможность для аргентинцев познакомиться с Россией.

– Мы получили огромное количество запросов. Мы уверены, что на каждом матче с участием сборной Аргентины будет больше 20 тысяч аргентинских болельщиков, и, конечно, будут еще болельщики, которые приедут, но, возможно, не смогут попасть на стадион, – приводит ТАСС слова ди Джамбаттисты. – Аргентина – очень футбольная нация, здесь внимательно следят за играми своей сборной. Мне кажется, чемпионат мира – отличная возможность познакомиться с этой чудесной страной.

Сейчас аргентинцы находятся в России, где им предстоит провести два товарищеских матча. 11 ноября сборная Аргентины встретится с Россией, игра пройдет в Москве на стадионе "Лужники" и начнется в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча. 14 ноября аргентинцы сыграют с нигерийцами в Краснодаре.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

