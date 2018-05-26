Около 19 тысяч стюардов будут работать на матчах ЧМ-2018

Начальник отдела РФС по безопасности и работе с болельщиками сообщил, что союз передал право подготовки стюардов к матчам чемпионата мира-2018 42 организациям. По его словам, в общей сложности, контролерами-распорядителями на стадионах, которые примут матчи мирового первенства, будут работать около 19 тысяч контролеров-распорядителей.

- В настоящее время РФС и его партнеры продолжают подготовку контролеров-распорядителей для чемпионата мира 2018 года, - цитирует ТАСС Толкачева. - На сегодняшний день РФС делегировал право подготовки футбольных стюардов 42 организациям. 18 759 человек будут работать на 12 стадионах городов, принимающих футбольный праздник в России.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства примут 12 стадионов в 11 городах страны: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Самара, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Саранск, Калининград, Екатеринбург и Волгоград.

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