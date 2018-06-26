Около 11 тысяч перуанцев приехали в Сочи на игру своей сборной с Австралией

11 тысяч болельщиков сборной Перу приехали в Сочи на матч чемпионата мира против Австралии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в посольстве Перу в России. Встреча команд пройдет сегодня в 17.00 по московскому времени.

- По нашим данным, около 11 тысяч болельщиков приехали в Сочи, - заявил собеседник агентства. - Если у них возникнут какие-либо проблемы с документами, например, утеря паспорта, они смогут без проблем обратиться во временное консульство.

Напомним, перуанцы потеряли шансы на выход в плей-офф чемпионата мира, в то время как Австралия их еще сохраняет.

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