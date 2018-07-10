Около 10 тысяч фанатов сборной Англии прилетят в Москву на 1/2 финала ЧМ-2018

Футбольная ассоциация Англии считает, что около 10 тысяч болельщиков прилетят в ближайшее время в Москву, сообщает Telegraph. Фанаты прибудут в столицу России, чтобы посетить матч 1/2 финала чемпионата мира-2018 между сборными Англии и Хорватии​.

Ранее ни на одном матче ЧМ-2018 с участием сборной Англии количество английских болельщиков не превышало 3 тысяч человек.

Хорватия – Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала – начало в 21.00 (время московское)

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