Около 10 000 хорватских болельщиков приедут в Сочи на матч с Россией

Матч 1/4 финала ЧМ-2018 Россия - Хорватия планируют посетить около 10 000 болельщиков из Хорватии, сообщает сайт Ассоциации туроператоров России (АТОР).

- Интерес в Хорватии к чемпионату мира в России огромный, просто колоссальный. Активно болеет за своих и хорватская диаспора. Люди едут в Россию не только из самой Хорватии, но и из Германии, других стран Европы и даже из Австралии. Добираются до российских городов на всех видах транспорта, в том числе, на автомобилях. Все очень довольны – футбольной атмосферой, гостеприимством, организацией мероприятия, – сказал глава представительства по туризму Хорватии в России Райко Ружичка.

По его словам, поддержать команду прибудут около 10 000 болельщиков.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)