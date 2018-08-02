08:20 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Охранники колонии так огорчились вылету России с ЧМ-2018, что поколотили заключенных

Федор СМОЛОВ после незабитого послематчевого пенальти в матче 1/4 финала с Хорватией. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Федор СМОЛОВ после незабитого послематчевого пенальти в матче 1/4 финала с Хорватией. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

Заключенные исправительной колонии №5 в Забайкальском крае рассказали, как охранники избили их после поражения сборной России от команды Хорватии (2:2, по пенальти - 2:3) в 1/4 финала чемпионата мира, сообщает Meduza.

Александр Нохрин рассказал, что его избили в помещении библиотеки, куда привели для досмотра. По словам заключенного, сотрудники колонии также применили электрошокер.

"Все они были в состоянии алкогольного опьянения, а точнее, от них пахло перегаром. Все они были расстроены тем, что российская футбольная команда накануне проиграла Хорватии и, видимо, поэтому решили выместить на мне свою досаду", - говорится в акте опроса Нохрина.

Заключенный утверждает, что в издевательствах участвовали не менее пяти сотрудников ФСИН. Помимо Нохрина, по его словам, в колонии были избиты еще несколько человек.

Евгений Афанасьев рассказал юристам, что слышал крики заключенных, которых содержат в других камерах. "Были слышны щелчки электрошокера и крики заключенного: "Что вы делаете, я диабетик", потом этого заключенного куда-то увели, его не стало слышно", - говорится в акте опроса Афанасьева.

Сборная России под руководством Станислава Черчесова на ЧМ-2018 дошла до четвертьфинала, показав лучший результат в истории. За это достижение Российский футбольный союз получит от ФИФА 16 миллионов долларов.

Дополнительная информация

https://meduza.io/feature/2018/08/01/vse-oni-byli-rasstroeny-tem-chto-rossiya-proigrala-horvatii-zaklyuchennye-zabaykalskoy-ik-5-obvinili-ohrannikov-v-pytkah

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