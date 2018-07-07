Огромные очереди на фото с Кубком Стэнли. Видео

Сейчас в фан-зоне чемпионата мира по футболу-2018 проходит фотосессия болельщиков с Кубком Стэнли, который привез в Москву Александр Овечкин.

Перед сценой, на которой проходит мероприятие, выстроились огромные очереди - по предварительным прикидкам, несколько тысяч человек. Судя по всему, все желающие не успеют сфотографироваться с трофеем, так как в 16.00 он отправится в Новогорск на базу московского "Динамо". (Евгений БЕЛОУСОВ)

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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