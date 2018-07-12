Огнен Вукоевич: "Политика нас не интересует"

Скаут сборной Хорватии Огнен Вукоевич после полуфинала чемпионата мира против Англии (2:1 д.в.) заявил, что его национальная команда заслужила победу.

– Хорошая игра была, Хорватия заслужила выиграть, – сказал Вукоевич.

– Не хотите извиниться за слова после игры с Россией?

– Политика нас не интересует, только футбол. (Сергей ЕГОРОВ)

Напомним, что Вукоевич и защитник сборной Домагой Вида записали видео после встречи 1/4 финала мирового первенства с Россией (2:2, пенальти – 4:3). На нем Вида кричит "Слава Украине", а Вукоевич посвящает победу киевскому "Динамо", за которое раньше выступал, и Украине.

В результате 34-летний Вукоевич был исключен из состава хорватской делегации, а Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала его на 15 тысяч швейцарских франков. ​

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