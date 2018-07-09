Огнен Вукоевич: "Не хочу быть обузой для сборной Хорватии перед очень важным полуфиналом"

Бывший полузащитник сборной Хорватии Огнен Вукоевич прокомментировал решение о его выведении из состава делегации команды на ЧМ-2018.

- Я понимаю и уважаю решение Хорватского футбольного союза. Я бы не хотел быть обузой для сборной перед очень важным полуфиналом чемпионата мира. В то же время мои заявления были самыми мирными. "Динамо" помогло мне участвовать в чемпионате мира. Однако я понимаю, что эти заявления можно интерпретировать по-разному, - цитирует экс-футболиста официальный сайт Хорватского футбольного союза. - Поэтому я сожалею и извиняюсь перед российской публикой, если они восприняли мои заявления таким образом. Я очень горжусь тем, что Хорватия сделала в России, и я хочу быть довольным парнями в оставшихся матчах. Я буду их самым большим болельщиком до самого конца!

Причиной такого решения стал видеоролик, на котором Вукоевич вместе с защитником национальной команды Домагоем Видой произносит фразу "Слава Украине!" после победы над Россией в субботнем матче 1/4 финала ЧМ-2018 в Сочи (2:2, пенальти – 4:3). При этом Вида снова оставлен без санкций, а союз принес свои извинения.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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