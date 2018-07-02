Оге Харейде: "Сочувствую Шмайхелю и всей сборной Дании"

Главный тренер сборной Дании Оге Харейде после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Хорватии (1:1, 2:3 по пен.) отметил, что гордится своими игроками.

- Три наших лучших пенальтиста сегодня не смогли реализовать пенальти, - приводит пресс-служба ФИФА слова Харейде. - Сочувствую Касперу Шмайхелю и всей команде. Но такое может случиться в сериях пенальти, таков футбол.

Я горжусь выступлением своей команды сегодня, мои футболисты смогли выполнить план на игру. Небольшие детали решили исход встречи. Хорватия - лучшая европейская команда по игре на контратаках. Я думаю, мы могли бы преуспеть в четвертьфинале, если бы выиграли сегодня.