Оге Харейде: "Сборная Перу, возможно, играла лучше всех"

Главный тренер сборной Дании Оге Харейде отметил, что его команда выполнила задачу на игру группового турнира чемпионата мира-2018 против Франции (0:0). Сыграв вничью, французы и датчане пробились в 1/8 финала.

- Впервые на турнире мы хотели сыграть компактно и не собирались высоко прессинговать, - цитирует официальный сайт ЧМ-2018 Харейде. - Мы знали, что Франция хороша в контратаках. Важно, что мы сыграли дисциплинированно. Нам нужно было одно очко, и мы были бы очень глупы, если полезли бы при этом атаковать. Так что мы рады счету 0:0.

На самом деле перуанцы, набравшие всего три очка, возможно, играли лучше всех! Но ты должен уметь действовать в разных стилях, чтобы добиваться успеха.