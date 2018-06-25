Оге Харейде: "Сборная Дании убеждена, что выйдет из группы"

Главный тренер сборной Дании Оге Харейде уверен, что его команда выйдет из группы чемпионата мира-2018. Перед матчем заключительного тура против Франции у датчан 4 очка, у французов 6, у Австралии одно, у Перу - ноль. Таким образом, датчан для попадания в 1/8 финала устроит ничья или при определенных раскладах даже поражение.

- Мы убеждены в том, что выйдем из группы. Мы давно работаем, чтобы прийти к этому результату. Мы набрали четыре очка в двух предыдущих встречах, но должны были набрать все шесть, - цитирует ТАСС Харейде. - Знаю, что одного очка нам будет достаточно для квалификации, но ничьей довольствоваться нельзя, нужно заставить игроков поверить в возможность победы, иначе они будут пассивными. Поэтому мы можем изменить схему игры, мы не можем оставлять столько свободного места, сколько в матче с австралийцами (1:1). Французы очень хорошо играют на контратаках, так что мы должны усилить защиту.

Дания - Франция: чемпионат мира по футболу, 26 июня 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 17.00 (время московское) // Чемпионат мира по футболу. Все о турнире - здесь