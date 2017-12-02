Оге Харейде: "Дания не боится соперников"

Главный тренер сборной Дании Оге Харейде считает, что его команде не нужно никого бояться в группе ЧМ-2018. Датчане попали в квартет с Францией, Перу и Австралией.

– Франция самый грозный соперник, – цитирует AFP Харейде. – Она из первой корзины, а там только хорошие команды. Это фаворит группы. Ее игра одна из лучших в мире. Я не видел много матчей Перу и Австралии, но французов видел часто. В целом же подбор команд очень плотный. Разрывы в классе небольшие. Нужно уважать все команды. Постараемся проанализировать соперников. Наша команда не боится играть в футбол. Иначе мы бы этим не занимались.