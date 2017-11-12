Оге Харейде: "0:0 в матче с Ирландией - неплохой результат для Дании"

Главный тренер сборной Дании Оге Харейде после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Ирландии (0:0) отметил, что команда добилась хорошего результата перед ответным поединком. Судьба путевки в финальную часть решится во вторник в Дублине.

- Мы создали много моментов, но не смогли забить гол, - приводит Bold слова Харейде. - Оборону Ирландии вообще трудно взломать. Но я уже говорил перед матчем, что 0:0 - неплохой для нас результат. Если мы сможем забить в Дублине, то им нужно будет забивать дважды, что случается не так часто.

Ирландия будет невероятно стараться перед своими болельщиками. И это даст нам больше шансов для игры в атаке. Сейчас нужно сосредоточиться на том, чтобы повысить темп игры.