23:50 27 июня | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Офсайды в футболе отменены. Вот подтверждение

Среда. Нижний Новгород. Швейцария - Коста-Рика - 2:2. 88-я минута. Назначенный пенальти отменен из-за офсайда. Фото AFP 4-я минута матча Сербия - Бразилия. 4-я минута матча Сербия - Бразилия. 4-я минута матча Сербия - Бразилия. 4-я минута матча Сербия - Бразилия. 4-я минута матча Сербия - Бразилия. 88-я минута матча Швейцария - Коста-Рика. 88-я минута матча Швейцария - Коста-Рика. 88-я минута матча Швейцария - Коста-Рика. 88-я минута матча Швейцария - Коста-Рика. 88-я минута матча Швейцария - Коста-Рика.
Среда. Нижний Новгород. Швейцария - Коста-Рика - 2:2. 88-я минута. Назначенный пенальти отменен из-за офсайда. Фото AFP

Еще в двух матчах чемпионата мира произошли анекдотичные ситуации, в которых не фиксировались положения "вне игры". В одном из них был даже назначен 11-метровый удар, впоследствии отмененный.

4-я минута матча Сербия - Бразилия.
4-я минута матча Сербия - Бразилия.
4-я минута матча Сербия - Бразилия.
4-я минута матча Сербия - Бразилия.
4-я минута матча Сербия - Бразилия.
4-я минута матча Сербия - Бразилия.
 
Система ВАР.ФИФА отменила офсайды? Как ВАР влияет на футбол

Первый эпизод случился на 4-й минуте матча Сербия - Бразилия, когда второй ассистент Мохаммедреза Мансури не зафиксировал полутораметровый офсайд. В итоге Габриэл Жезус убежал в одиночку к воротам и едва не забил гол. Только после этого судья-помощник поднял флажок, дав сигнал о положении "вне игры".

Почему он все это время "спал" и почему сразу не предупредил арбитра Алирезу Фагани, знает только сам Мансури и его непосредственные начальники Массимо Бузакка и Пьерлуиджи Коллина. Кто-то из них перед ЧМ-2018 дал указание ассистентам не определять офсайды в пограничных ситуациях. Для тех теперь почти все ситуации вдруг стали пограничными. Хорошо, что сербский вратарь Стойкович, отражая атаку бразильцев, не получил травму.

Второй момент случился на 88-й минуте матча Швейцария - Коста-Рика. В том эпизоде второй ассистент Сириль Грингор не зафиксировал явный офсайд у костариканца. Атака продолжилась на нем сфолили - Клеман Тюрпен назначил пенальти. Сам же его вскоре отменил, потому что "проснулся" судья-помощник. Но весь эпизод еще раз зачем-то просмотрел видеоассистент. Он подтвердил очевидное: положение "вне игры". (Александр БОБРОВ) 

88-я минута матча Швейцария - Коста-Рика.
88-я минута матча Швейцария - Коста-Рика.
88-я минута матча Швейцария - Коста-Рика.
88-я минута матча Швейцария - Коста-Рика.
88-я минута матча Швейцария - Коста-Рика.
88-я минута матча Швейцария - Коста-Рика.

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