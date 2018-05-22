Руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова сообщила, что оформление зарубежных Домов болельщика чемпионата мира-2018 согласовано с ФИФА. В рамках продвижения турнира подобные заведения открылись более чем в 30-ти странах мира.

– Оформление Домов болельщика согласовывалось и санкционировалось с Международной федерацией футбола, а первый такой объект открылся в Германии, – цитирует ТАСС Митрофанову. – Они делают презентации городов чемпионата мира, объясняют все порядки, которые будут во время первенства, объясняют про паспорт болельщика, визы, проезд. Активное участие принимают наши спортсмены, клубы болельщиков, которые работают с нашими домами.

Идет активное сотрудничество с регионами, театрами, неправительственными организациями, без них очень тяжело работать. Особенно мы ценим приграничное сотрудничество, например, Оренбургской области и Казахстана, Карелии и Финляндии. В 11 странах есть курсы русского языка специально для болельщиков, плюс мы издали специальные разговорники, чтобы болельщики могли ориентироваться, когда приезжают. Самые активные курсы в Польше, там очень значимые люди работают в этом направлении

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Хозяева турнира сыграют в группе А со сборными Уругвая, Египта и Саудовской Аравии​.

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