Официальные представители Великобритании впервые за время ЧМ-2018 не посетят матч сборной Англии

Полуфинальный матч с Хорватией станет первой игрой сборной Англии на чемпионате мира-2018 в России, которую не посетят официальные представители Великобритании. Об этом сообщает в своем Твиттере журналист AP Роб Харрис. Несмотря на заранее объявленный бойкот со стороны правительства, посол Великобритании или его заместитель обязательно присутствовали на каждом из пяти предыдущих матчей сборной Англии. О причинах пока не сообщается, но Хэррис предполагает, что это связано со сменой главы Министерства иностранных дел – уже после предыдущей игры англичан со шведами Бориса Джонсона в этой должности сменил Джереми Хант.

Англия играет в полуфинале чемпионата мира в третий раз в истории и впервые с 1990 года.

Хорватия - Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское)