Одион Игало: "Нигерия не должна была терять концентрацию в концовке матча с Аргентиной"

Форвард сборной Нигерии Одион Игало после матча чемпионата мира-2018 с Аргентиной (1:2) отметил, что нигерийцам нужно было сохранять концентрацию до конца. Нигерийцы на последних минутах пропустили гол и лишились шансов на выход в 1/8 финала турнира.

– Это был сложный матч, мы боролись с первой и до последней минуты, – отметил Игало. – Там был неназначенный пенальти, но арбитр не свистнул, и я не хочу об этом говорить. У нас были возможности закончить этот матч. Но это футбол, жизнь продолжается.

– Вы были в пяти минутах от того, чтоб выйти в плей-офф.

– Да, мы должны были сохранять концентрацию до конца и не допускать гола на последних минутах.

– Вы уверены, что там был пенальти?

– Я абсолютно уверен, что это был пенальти! Мяч коснулся его руки. Это чистейший пенальти! Не знаю, почему арбитр не свистнул пенальти, хотя смотрел ВАР.

– Аргентина была лучше Нигерии?

– В первом тайме, да. Но во втором тайме у нас было много возможностей, чтобы выиграть матч. Аргентина – хорошая команда, лучшая в мире. У них есть много отличных игроков. (Игорь НОВИКОВ)

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