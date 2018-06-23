Очоа в восторге от организации чемпионата мира в России

- Тут все превосходно. Мы живем в отеле со своими семьями. Все хорошо подготовлено на чемпионате мира, - сказал Очоа.

Чемпионат мира проходит в 11 российских городах на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля. Площадки фестиваля болельщиков ФИФА организованы во всех городах-организаторах турнира.

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