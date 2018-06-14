Очереди возле метро "Добрынинская" за паспортом болельщика. Видео

В центре Москвы возле метро "Добрынинская" образовались огромные очереди из иностранцев за паспортом болельщика.

Напомним, что сегодня, 14 июня, сборная России в "Лужниках" сыграет с Саудовской Аравией в матче открытия турнира.

Помимо матча с аравийцами, россияне в группе A сыграют c Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара Арена).

Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00