"Очень сожалею". Полное признание таксиста, сбившего пешеходов в Москве

Таксист, который совершил наезд на пешеходов в Москве, во время допроса сказал, что случившееся стало для него неожиданностью. В результате аварии постарадил 7 человек, которые с различными травмами попали в больницы. Среди них было два болельщика из Мексики, приехавшие в Москву поддержать свою команду на чемпионате мира-2018.
- У меня данные все проверяли. Все хорошо было - никогда в Российской Федерации не нарушал (ПДД. - Прим. "СЭ"), - заявил таксист на допросе в ГУМВД России в Москве. - С документами тоже все в порядке было. На работе все уважали.
За рулем в Москве месяц. За рулем я был 20 часов. Перед этим поспал часа два-три.
- Почему вы выехали на тротуар?
- Сам не знаю. Хотел тормоз нажать, пропустить человека... Вырубился на какую-то секунду, нажал газ. Не знаю, почему. Потом уже людей увидел и начал убегать.
- Почему убегать начали?
- Испугался. Думал, меня убьют. Там столько людей было.
- Вы сожалеете?
- Очень... До клиента 100 метров было, после этого хотел поехать домой и поспать.
- С какого года у вас водительское удостоверение?
- С 2013-го. Пять лет у меня стажа, но столько я не ездил. Где-то два года.
- А сколько в Москве ездите?
- Месяц.
- Вы алкоголь выпивали?
- Нет, вообще! Когда маленький был, папа очень много пил. Я всю жизнь не пью, не курю. Спортом занимался.
- Для вас произошедшее - неожиданность?
- Вообще неожиданно. Завтра генеральный директор придет, друзья... Они скажут вам - тоже удивились, не ожидали такого от меня.
- А таксистом вы оформлены официально?
- Ну как, официально... Мы документы наши отдаем, нас оформляют полностью. Потом каждый день 1850 рублей скидывают.
Видео допроса можно посмотреть на сайте ГУМВД России в Москве
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