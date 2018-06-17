"Очень сожалею". Полное признание таксиста, сбившего пешеходов в Москве

Таксист, который совершил наезд на пешеходов в Москве, во время допроса сказал, что случившееся стало для него неожиданностью. В результате аварии постарадил 7 человек, которые с различными травмами попали в больницы. Среди них было два болельщика из Мексики, приехавшие в Москву поддержать свою команду на чемпионате мира-2018​.

- У меня данные все проверяли. Все хорошо было - никогда в Российской Федерации не нарушал (ПДД. - Прим. "СЭ"), - заявил таксист на допросе в ГУМВД России в Москве. - С документами тоже все в порядке было. На работе все уважали.

За рулем в Москве месяц. За рулем я был 20 часов. Перед этим поспал часа два-три.

- Почему вы выехали на тротуар?

- Сам не знаю. Хотел тормоз нажать, пропустить человека... Вырубился на какую-то секунду, нажал газ. Не знаю, почему. Потом уже людей увидел и начал убегать.

- Почему убегать начали?

- Испугался. Думал, меня убьют. Там столько людей было.

- Вы сожалеете?

- Очень... До клиента 100 метров было, после этого хотел поехать домой и поспать.

- С какого года у вас водительское удостоверение?

- С 2013-го. Пять лет у меня стажа, но столько я не ездил. Где-то два года.

- А сколько в Москве ездите?

- Месяц.

- Вы алкоголь выпивали?

- Нет, вообще! Когда маленький был, папа очень много пил. Я всю жизнь не пью, не курю. Спортом занимался.

- Для вас произошедшее - неожиданность?

- Вообще неожиданно. Завтра генеральный директор придет, друзья... Они скажут вам - тоже удивились, не ожидали такого от меня.

- А таксистом вы оформлены официально?

- Ну как, официально... Мы документы наши отдаем, нас оформляют полностью. Потом каждый день 1850 рублей скидывают.

Видео допроса можно посмотреть на сайте ГУМВД России в Москве

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