Объявлены конкурсы на охрану стадионов чемпионата мира

На сайте госуслуг появилась информация о проведении конкурсов на охрану футбольных арен во время чемпионата мира-2018 на общую сумму почти в 385 миллионов рублей. Речь идет о стадионах в Ростове-на-Дону, Волгограде, Самаре, Саранске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Калининграде.

Напомним, чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах на 12 стадионах: в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.