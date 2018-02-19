19:14 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Объявлены конкурсы на охрану стадионов чемпионата мира

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На сайте госуслуг появилась информация о проведении конкурсов на охрану футбольных арен во время чемпионата мира-2018 на общую сумму почти в 385 миллионов рублей. Речь идет о стадионах в Ростове-на-Дону, Волгограде, Самаре, Саранске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Калининграде.

Напомним, чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах на 12 стадионах: в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

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баламошка

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