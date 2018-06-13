Объявлены имена помощников Йерро в сборной Испании на ЧМ-2018

Федерация футбола Испании (RFEF) объявила имена помощников главного тренера Фернандо Йерро в сборной Испании на чемпионате мира-2018. Вторым тренером команды назначен Хуан Калеро, за связь с игроками будет отвечать Карлос Марчена, за физподготовку - Хуан Карлос Мартинес.

Сегодня с поста главного тренера сборной Испании был уволен Хулен Лопетеги. Причиной отставки стало то, что специалист вел переговоры с "Реалом" за спиной руководства федерации. Мадридский клуб объявил о назначении Лопетеги во вторник.

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Из нижегородской "Волги" в сборную Испании. Удивительная история помощника Йерро//

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