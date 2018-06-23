19:24 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Объявлена судейская бригада на матч Уругвай - Россия


Матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира между сборными Уругвая и России обслужит бригада арбитров из Африки, сообщает пресс-служба ФИФА.

Главным судьей назначен сенегалец Маланг Дьедиу, ассистентами - его соотечественники Джибриль Камара и Эль-Хаджи Самба. Резервным арбитром выступит Бамлак Тессема из Эфиопии.

Уругвай - Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

Сборная России на чемпионате мира по футболу // 
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