Объявлена судейская бригада на матч Уругвай - Россия

Матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира между сборными Уругвая и России обслужит бригада арбитров из Африки, сообщает пресс-служба ФИФА.

Главным судьей назначен сенегалец Маланг Дьедиу, ассистентами - его соотечественники Джибриль Камара и Эль-Хаджи Самба. Резервным арбитром выступит Бамлак Тессема из Эфиопии.



Уругвай - Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

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